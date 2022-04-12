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В России допустили упрощение условий льготной ипотеки для ИТ-специалистов

Глава Минцифры Шадаев допустил снижение порога дохода для льготной ипотеки ИТ-специалистам
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Глава Минцифры Максут Шадаев допустил упрощение условий для получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов за счет снижения порога дохода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Глава Минцифры не исключил дальнейшего понижения минимального порога дохода, необходимого для получения этой меры поддержки. Такой вопрос может быть рассмотрен по итогам первых трех месяцев действия программы», — указали в Минцифры.

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В настоящее время ведомство совместно с Центробанком обсуждает упрощение выхода ИТ-компаний на Мосбиржу для привлечения капитала, а также возможность софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.

5 апреля стало известно, что правительство России в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысяч IT-специалистов. Соответствующее распоряжение в понедельник, 4 марта, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах. Позже ведомство предложило снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки для работников IT-сферы, распространив ее на специалистов возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.

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Марина Совина
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