Володин назвал главное отличие Медведчука от Зеленского

Володин заявил, что отличие Медведчука от Зеленского в выступлении за независимую Украину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал главное отличие главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ), от президента Украины Владимира Зеленского.

«Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США», — заявил Володин. По его мнению, именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель, в то время как Зеленский «пытается представить его предателем, заковав в наручники», так как для него он — «конкурент номер один».

Кроме того, спикер Госдумы предупредил Зеленского об ответственности за жизнь и здоровье арестованного Медведчука.

О поимке и задержании Виктора Медведчука сообщил во вторник, 12 апреля, Владимир Зеленский, опубликовав фото политика в военной форме. Позднее президент Украины предложил России обменять главу ОПЗЖ на попавших в плен украинцев.

Медведчук до начала российской спецоперации находился под домашним арестом, являясь подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму. После начала военной спецоперации он сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

