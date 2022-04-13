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Володин назвал главное отличие Медведчука от Зеленского

Володин заявил, что отличие Медведчука от Зеленского в выступлении за независимую Украину
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал главное отличие главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ), от президента Украины Владимира Зеленского.

«Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США», — заявил Володин. По его мнению, именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель, в то время как Зеленский «пытается представить его предателем, заковав в наручники», так как для него он — «конкурент номер один».

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Кроме того, спикер Госдумы предупредил Зеленского об ответственности за жизнь и здоровье арестованного Медведчука.

О поимке и задержании Виктора Медведчука сообщил во вторник, 12 апреля, Владимир Зеленский, опубликовав фото политика в военной форме. Позднее президент Украины предложил России обменять главу ОПЗЖ на попавших в плен украинцев.

Медведчук до начала российской спецоперации находился под домашним арестом, являясь подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму. После начала военной спецоперации он сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

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Марина Совина
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