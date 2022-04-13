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В Госдуме предупредили Зеленского об ответственности за Медведчука

Володин предупредил Зеленского об ответственности, если что-то случится с Медведчуком
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об ответственности за жизнь и здоровье арестованного главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», — написал Володин.

О поимке и задержании Медведчука Зеленский сообщил 12 апреля, опубликовав фото политика в военной форме. Позднее президент Украины предложил России обменять главу ОПЗЖ на попавших в плен украинцев.

Медведчук до начала российской спецоперации находился под домашним арестом, являясь подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму. После начала военной спецоперации он сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

Марина Совина
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