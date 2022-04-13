Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Гинеколог перечислил пять причин болей у женщин во время секса

Гинеколог Салех: женщины могут испытывать боль при сексе из-за стресса и тревожности

Фото: Unsplash

Врач-гинеколог Сиямак Салех перечислил пять причин болей у женщин во время секса. На запись в TikTok со списком проблем обратило внимание издание The Sun.

По его словам, испытывать боль при соитии женщины могут из-за вагинизма — спазмов, которые возникают в теле в ответ на проникновение, в том числе при попытке введения тампонов, и требуют лечения с психотерапевтом. Другие психологические причины болей — стресс, депрессия и тревожность, мешающие расслаблению и возбуждению, а следовательно, напоминает доктор, и выделению необходимой для процесса смазки.

Еще одной причиной Салех называет заболевания, передающиеся половым путем, включая хламидиоз, папиллому, гонорею, трихомониаз. Сюда же врач отнес молочницу — грибковое инфекционное заболевание.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Четвертая причина, по словам доктора, — вызванная проблемами с гормонами сухость слизистой оболочки влагалища, часто беспокоящая женщин в период менопаузы и требующая использования лубриканта. И, наконец, пятая, объясняет Салех — это болезни влагалища, среди которых можно выделить эндометриоз и полипы. Эндометриоз, говорит он, — это хроническое заболевание, когда выстилающие матку изнутри клетки разрастаются снаружи органа, а полипы — это доброкачественные новообразования, также мешающие нормальному проникновению при сексе.

Ранее гинекологи перечислили четыре причины, по которым в некоторых случаях результаты теста полоски на беременность могут оказаться ложноположительными. Так, на результат могут повлиять лекарства, которые пьет женщина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Крупнейший нефтетрейдер прекратит торговлю нефтью из России к концу года
Жителям Москвы спрогнозировали облачность и дождь
Против россиянина возбудили дело о превышении самообороны за зарезанного друга
Гинеколог перечислил пять причин болей у женщин во время секса
Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины
Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России
Незнакомка довела девушку до слез оскорблениями по поводу длины ее шорт
В Британии рассказали о подталкивании граждан к «краю пропасти» из-за роста цен
Несовершеннолетний россиянин расстрелял делавших на закате селфи школьниц
В торговом центре Калифорнии произошла стрельба
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.