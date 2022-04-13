Ким Кардашьян раскритиковали в сети за фотошоп на снимке в белье

Подписчики раскритиковали Ким Кардашьян за фотошоп на откровенном снимке

Американскую телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян раскритиковали в сети за фотошоп на откровенном снимке в белье. Соответствующий кадр появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость предстала перед фотографом босиком в коротких шелковых шортах и бюстгальтере розового цвета, а также с заплетенными в две косы волосами. При этом Кардашьян приподняла одну ногу на носок, позируя на фоне пальм. «Алоха», — подписала модель пост распространенным на Гавайях словом, которое используется на тропическом острове в качестве приветствия и прощания.

Подписчики разглядели ретушь на фото, отметив, что бизнесвумен неудачно изменила пропорции тела и размер ног. «С этим снимком что-то не так», «Она отретушировала свою талию и вытянула ноги, чтобы выглядеть выше», «Ее ноги кажутся такими большими, это очень смешно», «Хочу увидеть Ким без фотошопа», — писали юзеры в комментариях под публикацией.

В марте фотошоп на новом снимке американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян развеселил ее поклонников. Знаменитость впервые поделилась кадром, где предстала с возлюбленным, актером и комиком Питом Дэвидсоном. Пользователи сети обратили внимание на отличие фотографий, которые Кардашьян опубликовала в Instagram и Twitter, и высмеяли ее за нелепую ретушь. Фанаты заметили, что звезда реалити-шоу изменила цвет ковра, избавившись от геометрического орнамента на полу.