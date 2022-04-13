Названы параметры самой популярной квартиры в Москве

Est-a-Tet: квартиры площадью до 45 квадратных метров наиболее востребованы в Москве

На московском рынке новостроек наиболее востребованный вариант квартир — классическая однокомнатная или двухкомнатная евроформата площадью до 45 квадратных метров и стоимостью до 11 миллионов рублей, следует из материалов агентства Est-a-Tet, предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, с начала 2021 года предпочтения покупателей московского жилья комфорт-класса несколько изменились. Так, по итогам первого квартала прошлого года 21 процент покупателей недвижимости комфорт-класса выбирали лоты площадью 55-65 квадратных метров. Впоследствии интерес покупателей к квартирам с такими параметрами сократился на 7 процентов, при этом спрос на компактное жилье (до 25 квадратных метров) вырос на 5 процентов, а на лоты площадью 25-35 «квадратов» — сразу на 7 процентов.

«Таким образом, сейчас наиболее популярными у покупателей новостроек Москвы являются однокомнатные и евро-двухкомнатные квартиры, при этом клиенты особое внимание обращают на функциональность планировок приобретаемого жилья», — указывают специалисты. По их наблюдениям, застройщики отслеживают тренды покупательского интереса и стараются отразить их в квартирографии новых проектов.

Ранее специалист по недвижимости Валерий Летенков заявил, что снижение цен на недвижимость в Москве гарантировано при одном условии: если ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше. Риелтор назвал долю покупателей, которые до последнего времени приобретали жилье в столице в ипотеку, — 70-80 процентов.