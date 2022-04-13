Названы признаки опасного для жизни картофеля

Доктор наук Мальцев рассказал, что в картофеле за зиму может образоваться яд

Ученый и доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев назвал признаки опасного для жизни картофеля. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

По словам специалиста, при неправильном хранении картофеля за зиму в нем может образоваться яд. Он отметил, что если клубни хранились в темном месте, то им грозит лишь потеря вкусовых качеств. Однако если они были на свету, например, на балконе, то за зиму в них могли образоваться токсичные вещества. Большинство сортов, по мнению ученого, могут храниться вплоть до апреля-мая, но если температура хранения меняется от трех до восьми градусов, а не держится на стабильных трех-четырех, то многие сорта начнут портиться уже в январе-феврале.

«Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету. В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовит для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — рассказал Мальцев.

По словам специалиста, не стоит пытаться обрезать или отварить такой картофель, поскольку это не уничтожит токсичные вещества. Даже если срезать зеленую половину клубня, это не гарантирует, что во второй половине нет соланина. «С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть», — заключил Мальцев.

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