Пульмонолог напомнил россиянам об опасных причинах возникновения одышки

Пульмонолог Андрей Макаревич: одышка может быть связана с болезнями сердца или тромбозом

Пульмонолог высшей категории Андрей Макаревич рассказал россиянам об опасных причинах возникновения одышки. Подробную симптоматику, указывающую на развитие серьезных заболеваний, врач-терапевт перечислил изданию «Доктор Питер».

Врач Андрей Макаревич напомнил соотечественникам о необходимости вовремя реагировать на сигналы организма и ни в коем случае не заниматься самолечением. Так, например, затрудненное дыхание или одышка, по словам специалиста, могут быть связаны с нарушением работы сердца, тромбозом и другими болезнями.

Пульмонолог уточнил, что, если возникает ощущение, что невозможно вдохнуть, это может указывать на ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность или кардиомиопатию. Если вдыхать получается без проблем, а с выдохом наблюдаются сложности, это может свидетельствовать о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), бронхиальной астме, туберкулезе, поражениях сосудов или образовании тромба в легочной артерии. Смешанная одышка — возможный признак тяжелых поражений сердца, поражений нервной или дыхательной системы, последствие лишнего веса.

Врач рекомендует не доводить заболевания до хронических форм и вовремя начать лечение, чтобы стабилизировать дыхательные нарушения и восстановить полноценную доставку кислорода в кровь.

Ранее врачи назвали пять ранних признаков образования тромбов. По словам специалистов, отек конечностей, одышка или дыхание со свистом, а также боль в груди могут быть предвестниками опасного недуга и требуют оперативного лечения.