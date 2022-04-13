Раскрыто убранство роскошного самолета Романа Абрамовича

Mirror: в роскошном самолете Абрамовича есть гостиная, спальни и читальный зал

Появились подробности о салоне самолета российского бизнесмена Романа Абрамовича. О его убранстве пишет британский таблоид Mirror.

По сведениям издания, миллиардер приобрел самолет в декабре прошлого года, он — третий человек в мире, ставший владельцем Boeing 787-8 Dreamliner. Как раскрыли в Forbes, покупка обошлась Абрамовичу в 269 миллионов фунтов стерлингов (свыше 350 миллионов долларов), из них 77 миллионов фунтов стерлингов (более 100 миллионов долларов) потрачены на роскошный салон самолета.

Изначально самолет строился для швейцарского авиаперевозчика PrivatAir, однако компания объявила о банкротстве и не успела получить его. Boeing 787-8 Dreamliner с салоном площадью 224 квадратных метра вмещает 50 пассажиров, из них 10 мест отведено персоналу, 10 мест — сотрудникам службы безопасности, 30 — гостям. Уточняется, что снимков самолета мало, однако документально подтверждено, что в нем есть гостиная, кухня, несколько санузлов и спален, а также читальный зал и столовая.

О покупке самолета Абрамовичем сообщалось 19 декабря 2021 года. Отмечалось, что борт стал самым дорогим самолетом в России. Всего у авиакомпаний в мире есть 250 таких самолетов, но для личных нужд такие огромные лайнеры используют очень редко.