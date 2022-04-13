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Несовершеннолетний россиянин расстрелял делавших на закате селфи школьниц

В Омске 17-летний россиянин предстанет перед судом за стрельбу по школьницам

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов

В Омской области предстанет перед судом 17-летний россиянин, расстрелявший школьниц из пневматической винтовки. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 25 июня 2021 года несовершеннолетний увидел двух школьниц 11 и 14 лет, делавших селфи на закате на лестнице виадука на улице Демьяна Бедного. Он сделал три прицельных выстрела по девочкам из пружинно-поршневой винтовки. В результате стрельбы девочки получили травмы легкой и средней тяжести.

После совершенного преступления злоумышленник спрятал винтовку в металлический короб за стеной дровника во дворе дома, а пули высыпал в выгребной колодец. СКР возбудил и расследовал уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

При осмотре места происшествия с участием следователей-криминалистов и эксперта в области баллистики был установлен сектор, из которого велась стрельба. Был проведен поквартирный обход жилых домов и придомовых территорий.

«В поле зрения попал и 17-летний студент одного из техникумов города Омска, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска обнаружена и изъята спрятанная пневматическая винтовка, из которой производились выстрелы», — сообщает региональное управление СКР.

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Владимир Седов
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