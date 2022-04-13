Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины

Постпред Крыма Мурадов допустил проведение референдума в южных регионах Украины

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что жители освобожденных южных регионов Украины имеют право на самоопределение. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что волеизъявление народа «в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами». В качестве примера он привел референдум, который прошел в Крыму в 2014 году. В связи с этим Мурадов допустил проведение подобного голосования на юге Украины. По его словам, его результаты помогут определить окончательную позицию людей по вопросу своего будущего.

Кроме того, постпред Крыма подчеркнул, что полуостров готов поделиться своим опытом и помогать территориям юга Украины.

Ранее Георгий Мурадов заявил о необходимости сохранения и развития единого экономического, социального, гуманитарного пространства полуострова с югом Украины. Он отметил глубинную взаимосвязь «земель, которые в течение столетий являлись Таврической губернией».