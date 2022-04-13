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В Крыму заявили о необходимости развития единого пространства с югом Украины

Постпред Мурадов назвал развитие всесторонних связей с Украиной залогом безопасности Крыма

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил о необходимости сохранении и развитии единого экономического, социального, гуманитарного пространства полуострова с югом Украины. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Мурадов отметил, что предстоит большая работа по восстановлению экономики освобожденных территорий Украины. Он также отметил глубинную взаимосвязь «земель, которые в течение столетий являлись Таврической губернией».

Постпред Крыма подчеркнул, что сохранение и развитие всесторонних связей полуострова с южными регионами Украины являются залогом его безопасности.

Ранее Георгий Мурадов рассказал о все более широком использовании рубля в регионах юга Украины, которые находятся под контролем российских военных.

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Марина Совина
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