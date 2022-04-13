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Россиянин зарезал друга из ревности к сожительнице

В Москве задержали зарезавшего друга из ревности к сожительнице россиянина

Фото: Globallookpress.com

На севере Москвы был задержан убивший друга россиянин. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, конфликт произошел в одной из квартир на бульваре Яна Райниса. Между мужчинами произошла ссора, причиной которой стала сожительница подозреваемого. В какой-то момент мужчина схватил нож и зарезал своего соперника. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

18 февраля сообщалось, что на Алтае 46-летний уголовник убил ножом рассказавшую об изменах супруги подругу жены.

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Владимир Седов
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