Десять действующих и ряд бывших сотрудников ростовской ГИБДД задержали за взятки

Десять действующих и ряд бывших инспекторов ГИБДД Ростовской области попались на взятках

В Ростовской области возбуждены уголовное дела о получении взяток сотрудниками ГИБДД. Силовики задержали 26 человек, среди них как бывшие, так и действующие полицейские, сообщили «Ленте.ру» в среду, 13 апреля, в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, речь идет о сотрудниках Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. Отлаженная коррупционная схема действовала с 2017 по 2020 годы: должностные лица батальона систематически получали взятки от водителей, которые проезжали трассу «Дон». Следствие предполагает, что общая сумма взяток за это время составила более 14 миллионов рублей.

Работая вместе с управлением собственной безопасности (УСБ) МВД, следователи задержали 26 фигурантов, 10 из них — действующие сотрудники полиции, остальные — либо бывшие сотрудники, либо гражданские лица, привлеченные к незаконной деятельности.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что полицейские при пособничестве гражданских лиц, в том числе бывших сотрудников батальона, вводили водителей в заблуждение о якобы совершенных нарушениях. Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, затем с помощью графического редактора создавали фиктивные доказательства нарушений ПДД. Эти изображения затем использовали инспекторы ДПС, находившиеся на расстоянии нескольких километров от точки съемки по пути следования автомашин. Полицейские тормозили определенные машины и обвиняли водителей в совершении административных правонарушений, а иногда даже и уголовных преступлений. Под давлением сфабрикованных доказательств водители шли на преступление и давали взятки: их размер колебался от 5000 до 500 тысяч рублей.

