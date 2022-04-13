Тур на космодром «Восточный» войдет в список национальных брендовых маршрутов

Минэкономразвития Амурской области планирует увеличить турпоток на космодром «Восточный»

Экскурсионный тур на космодром «Восточный» планируется включить в список национальных брендовых маршрутов. Об этом сообщает минэкономразвития Амурской области.

Сейчас власти работают над увеличением турпотока на «Восточный». По словам губернатора региона Василия Орлова, только в этом году космодром посетили уже 25 групп.

Он также отменил, что в Приамурье есть множество других объектов для промышленного туризма. Например, туры на МЭЗ «Амурский» позволяют познакомиться с уникальным производством по переработке сои.

Ранее в апреле в Рязанской области открылся туристический маршрут в честь российского ученого Константина Циолковского. Двухдневная программа включает в себя поездку в Окский биосферный заповедник и село Ижевское в Спасском районе, где родился исследователь. В настоящее время в нем расположен музей космонавтики.