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В США оценили российские гранатометы

19FortyFive оценило российские гранатометы, которые поражают наземные и воздушные цели

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские ручные противотанковые гранатометы (РПГ), которые могут поражать танки, легкую бронетехнику и вертолеты, оценили в США. Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд описал их возможности.

Отмечается, что ручные противотанковые гранатометы отличаются эффективностью и простотой использования. В 1949 году советские войска получили гранатомет РПГ-2, который стал первым серийным оружием этого класса в СССР. РПГ-2 использовали во время войны во Вьетнаме.

В 1961 году на вооружение приняли РПГ-7 с дальностью прямого выстрела до 330 метров. Иствуд пишет, что в 1993 году в Могадишо огнем РПГ-7 сбили два американских вертолета UH-60 Black Hawk.

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Для противодействия современным танкам в СССР разработали РПГ-29. Эти гранатометы применяли против танков M1 Abrams во время войны в Ираке. Также РПГ-29 поражали израильские танки Merkava во время войны в Ливане.

Иствуд отмечает, что современные РПГ совмещают эффективность и низкую стоимость. «Таким образом, это смертоносное оружие войны останется на вооружении еще долгие годы», — резюмирует он.

В феврале в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что противотанковый комплекс «Корнет-Д1» проходит финальный этап стрельбовых испытаний.

В январе стало известно, что в России выпустили первую партию автоматических станковых гранатометов «Балкан».

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Даниил Иринин
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