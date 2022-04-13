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Россияне решили избавиться от старой одежды

ResearchMe: россияне решили избавиться от старой одежды перед летним сезоном

Фото: Shutterstock

Россияне назвали причины желания обновить гардероб к весенне-летнему сезону. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 13 апреля.

Совместный опрос провели аналитический центр ResearchMe, а также сервисы объявлений «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Всего в нем приняли участие более 1000 человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что 79 процентов респондентов решили отказаться от старых вещей в преддверии теплого времени года.

Авторы исследования перечислили типы нарядов, от которых опрошенные хотят избавиться в первую очередь. Ими стали повседневные предметы гардероба и домашняя одежда — они надоели 61 и 47 процентам участников опроса соответственно. Кроме того, в данном списке оказалась обувь, которую выделили 19 процентов россиян.

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Известно, что большинство респондентов планируют не просто выкинуть свои вещи, а дать им вторую жизнь — например, подарить знакомым (43 процента), пожертвовать на благотворительность (36) или продать (15). Отмечается, что наиболее популярными способами продажи товаров стали сервисы бесплатных объявлений — этот способ рассматривают 72 процента опрошенных.

Помимо этого, согласно пресс-релизу, 22 процента участников исследования захотели реализовать старую одежду, обувь и украшения с помощью объявлений в социальных сетях. При этом 17 процентов респондентов высказались о желании передать свои вещи в секонд-хенды.

В марте появилась информация о том, что россияне решили сократить траты на одежду в 2022 году. По результатам опроса, уменьшить расходы на одежду планируют 47 процентов из 2,4 тысячи респондентов, проживающих во всех федеральных округах. При этом 74 процента связывают это с ожиданием роста цен, 58 процентов — с «постковидным» фактором (снижение потребности в частом обновлении гардероба из-за перехода на удаленный график работы), а 32 процента — с большими запасами уже имеющейся одежды.

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Майя Пономаренко
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