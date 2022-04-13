В Минздраве допустили повышенную заразность штамма коронавируса ХЕ

Представитель Минздрава России Лиознов не исключил большую заразность штамма COVID-19 ХЕ

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов не исключил большую заразность штамма COVID-19 ХЕ, пишет РБК.

По словам представителя Минздрава, выявленый в Британии новый штамм коронавируса является рекомбинантным и может быть более заразным, однако вакцина «Спутник V» должна быть эффективна против него. Лиознов отметил, что на данный момент установлено около 640 случаев инфицирования этим вирусом, а всего выявлено не менее девяти рекомбинантных штаммов SARS-CoV-2. Специалист также призвал граждан вакцинироваться.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также допустил повышенную заразность нового штамма. Он заявил, что разница может составлять примерно десять процентов. Крючков также предположил, что прямого проникновения данного вида омикрон-штамма в Россию не будет. По его мнению, он, скорее, может проникнуть через ОАЭ, Турцию или Сербию.