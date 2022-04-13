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Психолог посоветовала больше плакать и меньше есть

Психолог Ин Ван посоветовала не игнорировать негативные эмоции

Фото: Unsplash

Психолог, доктор медицинских наук и спикер по вопросам здоровья Ин Ван в статье для Psychology Today рассказала, что сдерживание слез вредит психическому здоровью. Она отметила, что подавление негативных чувств в детском возрасте приводит к непониманию собственных эмоций по взрослой жизни, а также посоветовала больше не запрещать детям плакать и выражать чувства.

Психолог объясняет, что люди приучаются игнорировать чувства с самого детства: «Многие из нас выросли, когда нам говорили, что наши негативные чувства неправильные и раздражают окружающих, иногда их даже называли разрушительными. Начиная с младенчества, мы называем тихих детей "хорошими детьми", тогда как тех, кто много плачет, считают "проблемными"».

По словам Ин Ван, хвалить детей за сдерживание слез неправильно, поскольку позже, во взрослом возрасте, такие люди не смогут распознавать собственные чувства и будут избегать болезненных эмоций и, как следствие, меньше понимать себя. Как отмечает психолог, вместо того чтобы пережить неприятные эмоции вроде обиды и разочарования, люди обращаются к еде, социальным сетям и играм на компьютере и телефоне. «Мы делаем вещи, которые отвлекают наше внимание от чувств: постоянно просматриваем сообщения в социальных сетях, играем в видеоигры; едим то, что, как мы знаем, нам не нужно; мы тренируемся, иногда чрезмерно», — объясняет она.

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Ван посоветовала учиться распознавать свои эмоции, пытаясь отслеживать и называть каждое возникающее чувство. Такая практика позволит лучше понять себя и выработать эмоциональный интеллект.

Ранее психолог назвал способ избавиться от постоянного чувства вины. Он заявил, что чувство вины формирует хронически заниженную самооценку.

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Елена Матвиенко
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