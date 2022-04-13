На Илона Маска подали в суд из-за покупки акций Twitter

Акционер Twitter Раселла подал в суд на Илона Маска из-за нарушений при покупке акций

Один из акционеров Twitter подал в суд на главу Tesla и Space Х Илона Маска из-за того, что тот допустил предполагаемые нарушения при покупке акций компании. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Маск начал приобретать акции еще в январе и к 14 апреля у него было уже более 5 процентов акций фирмы, поэтому в соответствии с правила комиссии по ценным бумагам и биржам США он должен был сообщить о превышении пятипроцентного порога в ведомство в течение десяти дней, то есть до 24 марта. Тем не менее, миллиардер не стал этого делать, продолжил покупать акции и предоставил властям информацию только 4 апреля, когда у него было уже более 9 процентов акций, утверждает истец Марк Бейн Раселла.

Акционер Twitter считает, что те, кто продали свои акции между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был уведомить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года упустили повышение цены акций в результате покупки американского миллиардера и соответственно понесли ущерб.

Ранее Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter. Это решение привело к обвалу акций компании на 7 процентов. После заявления директора Twitter Парага Агравала о том, что американский предприниматель передумал входить в совет директоров компании, акции социальной сети упали до 42,7 доллара за штуку.

4 апреля Маск сообщил о покупке 9,2 процента ценных бумаг Twitter, на сумму 2,89 миллиарда долларов. Это привело к росту акции компании на 26 процентов, до 49,25 доллара за штуку.