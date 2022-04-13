Кремль прокомментировал информацию об аресте Суркова

Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о домашнем аресте Суркова

Кремль не располагает информацией о каких-либо претензиях правоохранительных органов к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что Сурков якобы последние дни находится под домашним арестом.

Сурков долгое время работал в Администрации президента, а также занимал в 2011-2013 годах должность вице-премьера. В роли помощника президента с 2013 по 2020-й он курировал направление, связанное с сотрудничеством России и республик СНГ. После 2014 года Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее Песков заявил, что Кремль будет пристально следить за судьбой задержанного на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что его не планируют обменивать на пленных украинских солдат, как это предложили в Киеве, поскольку Медведчук не является гражданином России.

