Стало известно о намерении Vitol Group прекратить торговлю российской нефтью

Bloomberg: Vitol Group собирается до конца года прекратить торговлю российской нефтью

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group собирается до конца года прекратить торговлю российской нефтью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

Согласно заявлению фирмы, уже во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств значительно сократятся обрабатываемые Vitol объемы нефти из России. К концу года компания намерена полностью прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет иных указаний.

Ранее крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals. Индийская нефтяная корпорация IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти — в которых содержится больше серы и тяжелых углеводородов. В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals.