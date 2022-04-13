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Клуб казанских велосипедистов откроет летний велосезон в Татарстане

Клуб казанских велосипедистов откроет летний велосезон в Татарстане в конце апреля

Фото: страница «Казанские велосипедисты #KazVel» во «ВКонтакте»

Клуб казанских велосипедистов откроет летний велосезон в Республике Татарстан. Об этом сообщает «Татар-информ» в среду, 13 апреля.

Открытие велосезона состоится 23 апреля. Сбор желающих принять участие в велопробеге пройдет утром у железнодорожного вокзала в Казани, откуда группа отправится на пригородном поезде в Свияжск. От станции участники планируют проехать до острова-града на велосипедах.

Отмечается, что участники велотура смогут провезти велосипеды в поездах, которые были оборудованы специальными креплениями, бесплатно. Велопробег проводится при поддержке пассажирской компании «Содружество».

Ранее стало известно, что летом в России впервые запустят чартерные рейсы на Камчатку. С 18 июня по 24 сентября самолеты будут летать по маршруту МоскваПетропавловск-Камчатский каждую пятницу, из Владивостока — один раз в десять дней.

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Евгений Шульгин
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