Клуб казанских велосипедистов откроет летний велосезон в Татарстане в конце апреля

Клуб казанских велосипедистов откроет летний велосезон в Республике Татарстан. Об этом сообщает «Татар-информ» в среду, 13 апреля.

Открытие велосезона состоится 23 апреля. Сбор желающих принять участие в велопробеге пройдет утром у железнодорожного вокзала в Казани, откуда группа отправится на пригородном поезде в Свияжск. От станции участники планируют проехать до острова-града на велосипедах.

Отмечается, что участники велотура смогут провезти велосипеды в поездах, которые были оборудованы специальными креплениями, бесплатно. Велопробег проводится при поддержке пассажирской компании «Содружество».

Ранее стало известно, что летом в России впервые запустят чартерные рейсы на Камчатку. С 18 июня по 24 сентября самолеты будут летать по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский каждую пятницу, из Владивостока — один раз в десять дней.