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Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»

Российский продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать группу «ВИА Гра»
Константин Меладзе

Константин Меладзе. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российский музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа "ВИА Гра"». Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в документах.

О наличии долговых обязательств у компании не сообщается, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Согласно базе данных СПАРК, ООО владеет брендами «ВИА Гра» и «Группа ВИА Гра». Единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женская поп-группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в Киеве. Она 20 раз менял состав. В 2012 году Меладзе объявил о роспуске «ВИА Гры», однако коллектив в разном составе продолжил выступления.

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Сергей Равин
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