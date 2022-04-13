Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»

Российский продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать группу «ВИА Гра»

Российский музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа "ВИА Гра"». Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в документах.

О наличии долговых обязательств у компании не сообщается, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Согласно базе данных СПАРК, ООО владеет брендами «ВИА Гра» и «Группа ВИА Гра». Единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женская поп-группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в Киеве. Она 20 раз менял состав. В 2012 году Меладзе объявил о роспуске «ВИА Гры», однако коллектив в разном составе продолжил выступления.