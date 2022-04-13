Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США собрались передать Украине бронированные внедорожники Humvee

WP: США могут передать Киеву бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование

Фото: Terray Sylvester / Reuters

США намерены передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По словам неназванных собеседников американской газеты, администрация президента США Джо Байдена готова резко расширить спектр предоставляемых Киеву вооружений. Так, предварительные планы, которые обсуждались в Вашингтоне, включали в себя вертолеты Ми-17, гаубичные пушки, беспилотники для береговой охраны, а также специальные защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки, тем не менее пока не известно, попадут ли эти вооружения в окончательный список, рассказали чиновники. Отмечается, что США могут предоставить Украине пакет помощи на сумму 750 миллионов долларов.

Ранее Reuters сообщало, что США вскоре объявят о дополнительных поставках вооружений Украине на схожую сумму. Собеседники агентства рассказали, что поставки будут профинансированы в рамках особых полномочий президента. Объявление о новых поставках будет сделано в среду, 13 апреля. Глава США может разрешить передачу товаров и услуг без одобрения конгресса при чрезвычайной ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минэнерго допустили подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго
Часто отдыхающая в Крыму россиянка назвала лучший формат отпуска на полуострове
Депутат предложил придумать наказание для ушедших из России компаний
В США рассказали о «мрачных симптомах» гибели американского миропорядка
В Крыму заявили о необходимости развития единого пространства с югом Украины
Назван самый сложный предмет на ЕГЭ
Аналитик оценил возможности роста поставок российского газа в Азию
Стало известно о планах Toyota сократить производство автомобилей
Россия назвала реальной угрозу химического терроризма со стороны Украины
США собрались передать Украине бронированные внедорожники Humvee
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.