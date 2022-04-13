США собрались передать Украине бронированные внедорожники Humvee

WP: США могут передать Киеву бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование

США намерены передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По словам неназванных собеседников американской газеты, администрация президента США Джо Байдена готова резко расширить спектр предоставляемых Киеву вооружений. Так, предварительные планы, которые обсуждались в Вашингтоне, включали в себя вертолеты Ми-17, гаубичные пушки, беспилотники для береговой охраны, а также специальные защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки, тем не менее пока не известно, попадут ли эти вооружения в окончательный список, рассказали чиновники. Отмечается, что США могут предоставить Украине пакет помощи на сумму 750 миллионов долларов.

Ранее Reuters сообщало, что США вскоре объявят о дополнительных поставках вооружений Украине на схожую сумму. Собеседники агентства рассказали, что поставки будут профинансированы в рамках особых полномочий президента. Объявление о новых поставках будет сделано в среду, 13 апреля. Глава США может разрешить передачу товаров и услуг без одобрения конгресса при чрезвычайной ситуации.

