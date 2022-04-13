Стало известно о планах США поставить Киеву вооружения на 750 миллионов долларов

Reuters: США объявят о новых поставках Украине вооружений на сумму 750 млн долларов

США вскоре объявят о дополнительных поставках вооружений Украине на сумму 750 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников агентства, поставки будут профинансированы в рамках особых полномочий президента. Объявление о новых поставках будет сделано в среду, 13 апреля. Отмечается, что глава США может разрешить передачу товаров и услуг без одобрения конгресса при чрезвычайной ситуации.

Ранее официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США намерены передать Украине артиллерию. Она отметила, что помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел двухчасовую беседу с украинскими чиновниками, на которой обсуждалась военная помощь, и работа над передачей оружия уже ведется.