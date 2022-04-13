Захарова прокомментировала желание МВД Украины «выбить показания» из Медведчука

Мария Захарова раскритиковала желание Украины «выбить показания» из Медведчука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, который рассказал о желании «выбить показания» из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Она раскритиковала такой подход и сравнила его с практикой британских властей в своем Telegram-канале.

«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — заявила Захарова.

Ранее Денисенко действительно признал, что в ведомстве пока не готовы обменивать Медведчука. «Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов», — заявил он.

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание Медведчука по поручению Зеленского 12 апреля.