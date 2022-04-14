Россия под Калининградом подняла в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27

Балтийский флот под Калининградом поднял в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27

Россия в Калининградской области в рамках практических учений подняла в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27 морской авиации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота.

«В ходе полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, железнодорожным путям и мостам, а также уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области», — говорится в сообщении.

Там же отметили, что бомбометание по полноразмерным мишеням выполнялось на высотах 200-2000 метров с использованием практических авиабомб.

«Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение назначенных целей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота, сообщило, что малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота провели учебный бой, в ходе котрого отработали противодействие корабельной ударной группе (КУГ).