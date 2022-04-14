Раскрыта новая ОС от Apple

DigiTimes: Apple выпустит специальную операционную систему для своих автомобилей

Apple выпустит специальную операционную систему для управления своими автомобилями. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты тематического портала ссылаются на отчет DigiTimes. Согласно раскрытым данным, Apple начала работу над новой операционной системой. ОС будет предназначена для управления функциями беспилотного автомобиля, над созданием которого также работают в американской компании.

По оценке экспертов, новая ОС будет отвечать за все функции беспилотного электрокара — начиная от управления движением и основных систем до контроля работы кондиционера и медиасистемы, интегрированной с Apple Music. Аналитики DigiTimes сравнивают ее с ОС Tesla, которую компания Илона Маска использует в своих авто. Однако авторы уточняют, что ПО Tesla представляет из себя адаптированную версию Linux Ubuntu, тогда как Apple собирается разработать операционную систему «с нуля».

Источники DigiTimes также рассказали, что Apple работает с неназванной корейской компанией, которая будет помогать ей в разработке датчика DCU (Domain Control Unit). Это устройство, которое обрабатывает данные, поступающие от камер и сенсоров, и направляет их в центральный процессор.

В начале апреля источники издания iDrop News рассказали, что Apple анонсирует свой первый автомобиль не раньше 2025 года. По оценке инсайдеров, стоимость беспилотника может превысить 100 тысяч долларов.