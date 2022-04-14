Бывшая республика СССР упростит правила въезда для туристов

Азербайджан с 15 апреля отменяет требование о сдаче ПЦР-теста перед въездом в страну

Азербайджан с 15 апреля упростит правила въезда в страну для иностранных туритов. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно решению правительства, отменяется требование о сдаче ПЦР-теста перед прибытием в бывшую республику СССР. Кроме того, путешественникам и местным жителям больше не придется предоставлять результаты ПЦР-тестирования на внутренних авиарейсах.

Помимо прочего, ПЦР-тесты отменяются для пассажиров автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку, следующего через территорию Ирана.

Ранее, 1 апреля, Белоруссия сняла все ограничения на пересечение границы, действующие из-за пандемии COVID-19. Новые правила распространяются как на граждан бывшей республики СССР, так и на иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.

