«Бесшовная» система поддержки семей с детьми заработает в России с 1 мая

В России запустят «бесшовную» систему поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет

В России с 1 мая заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет, заявила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

По словам политика, она будет работать по единым правилам. Баталина напомнила о поручении российского президента Владимира Путина, который призвал выстроить в стране систему оказания помощи с едиными правилами для детей от момента беременности до совершеннолетия.

«Такая "бесшовная" система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая запустят, от 3 до 17 лет», — подчеркнула она. По словам замминистра, новая система будет донастроена в соответствии с поручением главы государства.

«Обеспечили поддержкой детей от 0 до 3, да, на разных пока условиях, да, с разными требованиями, да, из разных источников финансирования», — добавила Баталина.

Ранее в январе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что важно создавать возможности для проживания молодых семей. Она полагает, что это можно делать на базе общежитий, оборудовав семейные комнаты, а в кампусах вузов — семейные общежития.