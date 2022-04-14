Российский фермер раскрыл секрет выращивания огромной тыквы

Создатель «Агробатла» Роман Пономарев: тыкву весом 200 килограммов можно вырастить на даче

Российский фермер из Ставропольского края, создатель конкурса «Агробатл» Роман Пономарев рассказал, что нужно для того, чтобы вырастить огромную тыкву. Своим опытом он поделился в материале «Ленты.ру».

По его мнению, самое главное в выращивании крупных тыкв и арбузов — мастерство агрономии. Пономарев считает, что вырастить тыкву весом 100, 200 и более килограммов можно и на дачном участке, так как это не требует много земли, но нужно запастись большим количеством удобрений — в первую очередь, навозом.

«Конечно же, нужно, чтобы была закалка ветром, солнцем, дождем и другими погодными факторами. И успех твой в выращивании тыквы или арбуза зависит на 90 процентов от мастерства агрономии и плюс 10 процентов — от погодных условий», — раскрыл профессиональный секрет фермер.

Ранее сообщалось, что победителем «Агробатла-2021» по выращиванию тыкв стал фермер Максим Величко из Краснодарского края. Ему удалось вырастить тыкву весом 544 килограмма.