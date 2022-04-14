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Российский фермер раскрыл секрет выращивания огромной тыквы

Создатель «Агробатла» Роман Пономарев: тыкву весом 200 килограммов можно вырастить на даче

Фото: Michael Weber / Globallookpress.com

Российский фермер из Ставропольского края, создатель конкурса «Агробатл» Роман Пономарев рассказал, что нужно для того, чтобы вырастить огромную тыкву. Своим опытом он поделился в материале «Ленты.ру».

По его мнению, самое главное в выращивании крупных тыкв и арбузов — мастерство агрономии. Пономарев считает, что вырастить тыкву весом 100, 200 и более килограммов можно и на дачном участке, так как это не требует много земли, но нужно запастись большим количеством удобрений — в первую очередь, навозом.

«Конечно же, нужно, чтобы была закалка ветром, солнцем, дождем и другими погодными факторами. И успех твой в выращивании тыквы или арбуза зависит на 90 процентов от мастерства агрономии и плюс 10 процентов — от погодных условий», — раскрыл профессиональный секрет фермер.

Ранее сообщалось, что победителем «Агробатла-2021» по выращиванию тыкв стал фермер Максим Величко из Краснодарского края. Ему удалось вырастить тыкву весом 544 килограмма.

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Никита Савин
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