Поклонская ответила на сообщения о задержании на Украине ее «бывшего мужа»

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным на Украине «бывшим мужем»

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не знакома с человеком, которого журналисты сайта «Украина.ру» называют ее бывшим мужем. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали в Одессе руководителя фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Мариупольского горсовета Владимира Клименко.

«С человеком, которого называют моим "бывшим мужем", задержанным сотрудниками ДБР (Державне бюро розслідувань України, на русском — Государственное бюро расследований — прим. «Ленты.ру») в Одессе, не знакома», — ответила она.

Ранее Поклонская в своем обращении к участникам форума БРИКС в Индии назвала «тьмой и катастрофой» происходящие на Украине события. Она напомнила, что по крови является и русской и украинкой и особенно остро переживает то как «родные страны убивают друг друга». Она призвала участников форума сделать все возможное, чтобы не увеличивать уровень взаимной агрессии и эскалации конфликта.

