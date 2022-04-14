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Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби ради Украины

Axios: Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби ради поддержки по Украине

Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов, ради поддержки региона по Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По их информации, в ходе встречи Блинкена и наследного принца Мухаммед бен Зейдом в Марокко в конце марта глава американского Госдепа «признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов, и попросил прощения за это». Речь идет о январской атаке йеменскими повстанцами Абу-Даби, в результате которой погибли шесть человек.

Как отмечает издание, таким образом Вашингтон надеется заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Представитель госдепартамента США в комментарии изданию отказался раскрыть подробности, однако опровергать публикацию не стал.

В январе в Абу-Даби произошел взрыв трех цистерн с нефтью предположительно в результате атаки беспилотников. Был нанесен ущерб трем нефтяным танкерам. Также из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта. Ответственность за взрыв взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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Марина Совина
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