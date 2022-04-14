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Боррелю предложили лично приехать на поле боя

Постпред России при ОБСЕ предложил Боррелю «приехать и победить на украинском поле боя»
Александр Лукашевич

Александр Лукашевич. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил главе евродипломатии Жозепу Боррелю лично приехать на поле боя в ответ на его высказывание об исключительно военном сценарии урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Я предлагаю господину Боррелю приехать на это поле и попытаться [победить], то есть там, где сейчас ведется вооруженное противостояние. Ну, а здесь с европейцами, с представителями Европейского союза мы уже как-то сами сладим», — заявил Лукашевич. Также постпред заметил, что ОБСЕ как организация потеряла свое изначальное предназначение и «превратилась в антироссийский шабаш под руководством председательства Польши».

Ранее Боррель заявил, что украинский кризис закончится в результате мирных переговоров. Он добавил, что ЕС прикладывает большие дипломатические усилия в отношении конфликта и выразил уверенность в том, что кризис на Украине в скором будущем завершится мирными переговорами.

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Виктория Кондратьева
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