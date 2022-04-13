Боррель высказался о будущем решении украинского конфликта

Боррель выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится мирными переговорами

Украинский кризис закончится в результате мирных переговоров, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ABC.

«Мы пытаемся сдержать [военные действия] как в пространственном плане — чтобы они не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении — чтобы не начало использоваться более смертоносное оружие», — высказался Боррель. Он добавил, что ЕС прикладывает большие дипломатические усилия в отношении конфликта и выразил уверенность в том, что кризис на Украине в скором будущем завершится мирными переговорами.

Комментируя решение ЕС о поставках военной техники и оружия на Украину, верховный представитель подчеркнул, что таким образом Евросоюз защищает европейские ценности и безопасность стран-участниц организации.

Ранее Боррель заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза считают, что решить конфликт на Украине можно «только на поле боя», и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.

По информации источников, глава евродипломатии призывал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие и бронетехнику. Он заявил высокопоставленным европейским чиновникам, что решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель, и что организация должна сделать все необходимое, чтобы помочь Киеву.