ЦБ назвал потерю половины капитала банков нестрашным сценарием

Зампред ЦБ Тулин назвал нестрашным сценарием потерю половины капитала банковского сектора

Российский банковский сектор в нынешней ситуации вполне может лишиться половины капитала, но для регулятора такой сценарий нестрашен, заявил первый зампред Центрального банка Дмитрий Тулин. Его слова приводит Интерфакс.

«Потеря половины капитала банковского сектора представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», — сказал Тулин.

По его словам, к 1 января капитал сектора достигал примерно 12,5 триллиона рублей, а так называемый запас капитала, либо запас прочности по капиталу со всеми его разновидностями и видами, составлял около 7 триллионов рублей. Из такого сопоставления, указал Тулин, можно заключить, что банки, даже потеряв чуть больше половины капитала из-за кризиса, могут по-прежнему соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала.

В Центробанке также ранее заявляли, что в условиях санкционного давления ВВП России неизбежно снизится. Однако, по версии регулятора, экономика сможет вернуться на траекторию роста.