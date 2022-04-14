Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

«Домклик» назвал Митино, Крюково и Левобережный районами с самым дешевым жильем в Москве

Среди районов Москвы с самыми дешевыми квартирами оказались Митино, Крюково, Левобережный, Нижегородский и Молжаниновский. Такие данные назвали специалисты сервиса Сбера «Домклик» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Аналитики изучили предложение жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости столицы. В сегменте новостроек районом с самыми доступными вариантами стал Митино — в среднем однокомнатные объекты там стоят 5,7 миллиона рублей. В тройку лидеров также вошли Южнопортовый район (6,1 миллиона рублей) и Крюково (7,1 миллиона рублей).

Локацией с наиболее дешевым готовым жильем оказался Левобережный район — «однушки» там стоят в среднем 6,3 миллиона рублей. На втором месте по доступности объектов на вторичном рынке оказался Нижегородский район (7,5 миллиона рублей), а на третьем — Молжаниновский (7,6 миллиона рублей).

Кроме того, среди недорогих районов по столичным новостройкам аналитики назвали Преображенский район, Южное Бутово, Люблино, Царицыно, Сокольники и Текстильщики. Готовое жилье также считается недорогим в Восточном районе, Внукове, Вешняках, Капотне, Коптеве и Старом Крюкове.

По данным аналитиков, средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы составляет 13,7 миллиона рублей, а на вторичном рынке столицы — 11,5 миллиона рублей. «Цены на однокомнатные квартиры в новостройках выше, чем на «вторичке», в среднем на 19 процентов», — отметили в «Домклике». Специалисты пояснили, что это связано с желанием застройщиков компенсировать отток покупателей на фоне повышения ключевой ставки Центробанка, а также рост цен на стройматериалы, логистику и рабочую силу.