В Китае рассказали о «зловещем характере» США в ситуации с Россией и Украиной

«Синьхуа»: США сыграли в ситуации с РФ и Украиной «позорную роль» и показали свой характер

В Китае рассказали о «зловещем характере» США в ситуации с Россией и Украиной. Соответствующий материал появился в китайском издании «Синьхуа», передает РИА Новости.

В тексте говорится, что Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. При этом США сыграли в ситуации с Москвой и Киевом свою «позорную роль», которую они попытались нивелировать, обвиняя Китай.

Неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между РФ и Украиной, отмечает автор материала. Кроме того, действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу, мешая политическому урегулированию. Также США пытаются опорочить Китай и преувеличить так называемую «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны.

Клевета, которую использует Вашингтон, в очередной раз подтверждает «презренный и зловещий характер» США. Издание пришло к выводу, что Соединенные Штаты доминируют в НАТО, и используют любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов.

Ранее китайская газета Global Times напомнила о нарушенном США обещании о нерасширении НАТО, данном постсоветской России. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории». По его словам, Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории».