Появилась информация о пострадавших при обстреле в Белгородской области детях
Два ребенка пострадали при обстреле пограничного пункта в селе Сподарюшино Белгородской области, их госпитализировали. Такую информацию приводят «Известия» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что пострадали дети в возрасте 5 и 17 лет. По его сведениям, они являются гражданами Украины.
14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино.
Глава российского региона подчеркивал, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, по сведениям Гладкова, не были разрушены жилые и социальные объекты.
Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей, добавил губернатор.
11 апреля в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности. Мера безопасности будет действовать до 25 апреля.