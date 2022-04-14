Появилась информация о пострадавших при обстреле в Белгородской области детях

«Известия»: два ребенка пострадали при обстреле в белгородском селе Сподарюшино

Два ребенка пострадали при обстреле пограничного пункта в селе Сподарюшино Белгородской области, их госпитализировали. Такую информацию приводят «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что пострадали дети в возрасте 5 и 17 лет. По его сведениям, они являются гражданами Украины.

14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино.

Глава российского региона подчеркивал, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, по сведениям Гладкова, не были разрушены жилые и социальные объекты.

Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей, добавил губернатор.

11 апреля в Белгородской области ввели желтый уровень террористической опасности. Мера безопасности будет действовать до 25 апреля.