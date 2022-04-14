Эксперты обсудили восьмилетнее противостояние в Донбассе

Прошел круглый стол на тему «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния»

В пресс-центре «Россия сегодня» прошел круглый стол на тему «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния», где политики, политологи и историки вспомнили об истоках конфликта в Донбассе, объяснили, почему Запад все эти годы не обращал внимания на преступления украинских нацистов, и обсудили, как остановить геноцид мирных жителей в регионе.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил основные этапы этого восьмилетнего конфликта. По его словам, отправной точкой в дискриминации населения Донбасса стал принятый сразу же после государственного переворота закон, лишающий русский язык статуса регионального. После этого начались мирные протесты населения в городах юго-востока Украины, в том числе, в Донецке. После ареста одного из организаторов-активистов, возникает уже мирное противостояние, на которое киевские власти ответили военным путем и создали АТО. Причем никакого терроризма со стороны Донбасса не было, а вот со стороны Киева осуществлялся настоящий геноцид. Владимир Шаповалов напомнил и о народном референдуме, после которого возникли ДНР и ЛНР, и о подписанных киевской властью Минских соглашениях, которые Киев выполнять отказывался. А, начиная с весны 21 года эскалация конфликта усилилась, и «постепенно создаётся ситуация, требующая эвакуации жителей и начала спецоперации».

Модератор — политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов рассказал собравшимся о доказанных подтвержденных в том числе западными правозащитными организациями преступлениях украинских нацбатов и добробатов на территории Донбасса, спонсируемых украинскими олигархами.

«С самого начала Западу требовалась агрессивная сила против России на Украине, они взращивали и воспитывали русофобию, для них это был инструмент, — считает политолог Наталия Елисеева. — А нацбаты использовались как движущая сила, их представляли действующими освободителями Украины». По ее словам, западным странам было «невыгодно замечать, что боевики используют нацистские символы, портреты Гитлера, их тела татуированы свастикой».

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что на продвижение фейков против нашей страны только в этом году потрачено больше миллиарда долларов. По его мнению, на протяжении этих восьми лет против нас велась системная работа, «а мы были достаточно благодушны и не дожимали». Он предложил перестать «благодушничать» и широко публиковать подлинную информацию, которой, по его словам, предостаточно, на ресурсах, которые либо нам подконтрольны, либо независимы. Иначе, считает он, «мы придем к ситуации, что через 20 лет наши дети будут читать в Википедии ложь о том, какие мы плохие».

Завершая работу круглого стола, его модератор Александр Асафов подытожил, что специальная военная операция на Украине призвана не только закончить восьмилетнюю войну. Она обязательно вскроет факты преступлений и нацбатов, и ВСУ, которые должны стать известны общественности. «Против империи лжи есть только одно оружие — правда, мы должны эту правду раскрывать, доносить и обсуждать», — уверен он.

Война в Донбассе началась 14 апреля 2014 года, когда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале «антитеррористической операции» на территории тогда еще Донецкой и Луганской областей. В течение восьми лет Россия безуспешно пыталась разрешить конфликт путем переговоров. За этот период на территории Луганской и Донецкой республик были убиты около 15-ти тысяч человек, большинство из которых — мирные жители, в том числе более 150-ти детей.

