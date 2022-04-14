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Российский фондовый рынок закрылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился на 4,89 процента в ходе торгов 14 апреля

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский фондовый рынок в ходе торгов 14 апреля закрылся снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи потерял 4,89 процента, РТС — 5,62 процента, свидетельствуют данные площадки.

Индекс голубых фишек снизился на пять процентов, опускаются в цене бумаги «Новатэка», «Яндекса», «Магнита», «Газпрома», «Полиметалла».

Доллар к закрытию торгов вырос к рублю, достигнув отметки в 80,81 рубля (плюс 94 копейки), евро стоил 87,04 рубля (плюс 64 копейки).

Стоимость нефти Brent незначительно падает к закрытию предыдущего дня, находясь возле отметки в 109 за баррель.

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Платон Щукин
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