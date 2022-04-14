В России ответили на заявление ЕК о нарушении санкций при покупке газа за рубли

Экономист ФНЭБ Гривач назвал кривым заявление Еврокомиссии об оплате газа за рубли

Заявление Еврокомиссии о том, что оплата газа за рубли нарушает санкции, содержит неточности из-за того, что чиновники не смогли разобраться в новом механизме, сказал «Ленте.ру» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он также уточнил, что пока заявление комиссии не предполагает обязывающих решений, предполагающих безальтернативный отказ стран от оплаты энергоносителя в новом формате.

Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Из материала следует, что Еврокомиссия юридически проанализировала документ, после чего представила государствам-членам.

«Во-первых, речь идет о предварительном юридическом заключении, слитом в агентства. С непонятным статусом, — заметил Гривач. — Во-вторых, в формулировках явно прослеживается желание подвести обоснование под уже имеющиеся политические заявления. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в марте заявила, что предложение России перейти на оплату рублями — обход санкций. Чиновники взяли под козырек и подготовили соответствующую бумагу».

Экономист обратил внимание на то, что чиновники не вполне разобрались с новым механизмом оплаты энергоносителя, — по крайней мере, это следует из того, что попало в прессу — из-за чего итоговый документ, по его мнению, получился кривым.

«Например, курс рубля вообще не имеет никакого значения для покупателя газа, так как полученные в валюте средства будут конвертироваться по актуальному курсу. Что касается последствий для стран и компаний, то это зависит от политических решений в центре и на местах. Пока там нет ни готовых обязывающих решений, ни консенсуса, так как отказ перейти на предложенную схему будет означать невозможность получать газ по контракту и усиление энергетического кризиса в Европе», — уверен Гривач.

23 марта Путин потребовал в кратчайшие сроки перевести газовые контракты с недружественными странами на оплату в рублях. Он объяснил, что такие валюты, как доллар и евро, дискредитировали себя, поэтому Москва больше не может им доверять.