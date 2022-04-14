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Чиновника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России

Сотрудника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России в Telegram-канале

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чиновника администрации Элисты арестовали за фейки о вооруженных силах России, которые он распространял через Telegram-канал. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд в Калмыкии уже арестовал чиновника. Задержание инициировало управление ФСБ по Республике Калмыкия. По версии ведомства, мужчина распространял ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ, в том числе и о количестве погибших российских военнослужащих, об обстоятельствах проведения спецоперации на Украине. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» УК РФ.

Ранее в Крыму силовики ФСБ и МВД задержали мужчину, который расклеивал и разбрасывал листовки с фейками о ВС РФ и спецоперации на Украине.

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Леонид Микуляк
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