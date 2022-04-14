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Россиянам рассказали о мошенничестве под видом «Госуслуг»

Стало известно о мошенническом сайте с символикой «Госуслуг», предлагающем списание долгов

Фото: Kaitlyn Baker / Reuters

В интернете появился мошеннический сайт с символикой портала «Госуслуг», на котором злоумышленники предлагают россиянам помощь в списании долгов. О подозрительном ресурсе стало известно «Газете.Ru».

Для освобождения от долгов мошенники предлагают пользователям заполнить на сайте анкету и оставить номер телефона. После этого с юзером связывается предполагаемый «специалист». В разговоре с «Газетой.Ru» представители ресурса заявили, что их услуги стоят 60 тысяч рублей. При этом на их сайте используется символика портала «Госуслуг», на котором в действительности нет услуги по списанию долгов.

Адвокат коллегии «Юков и партнеры» Джамали Кулиев объяснил, что злоумышленники, использующие такую схему, как правило, предлагают комплекс услуг по решению проблем, связанных с долгом, однако свои обещания не выполняют.

«Существует множество полулегальных схем, которые под видом помощи обещают гражданам избавиться от долгов. Это может быть откровенное мошенничество, где обещают списать долги и вернуть кристально чистую кредитную историю, или "серые" схемы, при которых с вами даже подписывают контракт, но потом только тянут деньги, время и услуги не исполняют», — подчеркнул руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

В Минцифры, говоря о мошеннической схеме, уточнили, что на «Госуслугах» отсутствует опция по списанию долгов. «На портале доступен раздел, в котором можно получить информацию о процедуре банкротства физических лиц. Данная услуга оказывается по заявлению через МФЦ или Арбитражный суд», — рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что кибермошенники начали обманывать владельцев криптовалют от имени предпринимателя Илона Маска. Отмечалось, что помощью фейковых стримов на YouTube злоумышленники под предлогом удвоения инвестиций выманивают у жертв криптовалюту.

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Маргарита Щигарева
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