Участники конкурса национального контента ИРИ прошли очную защиту проектов

ИРИ провел очную защиту проектов участников конкурса национального контента

Участники конкурса на создание национального контента в цифровой среде, который организовал Институт развития интернета (ИРИ), представили продюсерскому совету организации свои проекты. Защита прошла очно. Результаты будут подведены 15 апреля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

До этого работы участников проверили на соответствие требованиям конкурса, а специалисты в области продюсирования провели их экспертизу. До очной защиты допустили команды из 18 регионов России. В их составе проекты представили блогеры, журналисты, представители кинобизнеса и общественные деятели. Члены продюсерского совета ИРИ за пять дней рассмотрели 142 заявки в пяти тематических направлениях: «Блогосфера», СМИ, «Мультиформатные проекты», «Игры/ПО» и «Аудиовизуальный контент». Очная защита проходила в формате питчинга с последующими вопросами жюри.

В рамках этого этапа конкурса продюсер Сергей Бондарчук представил сериал «Все ОК», который показывает, как молодой человек берет на себя заботу о сестрах. Актер Сергей Безруков и режиссер Алексей Учитель представили сериал о юристе и судебном ораторе Федоре Плевако. А главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко принял участие в защите проекта в категории «Игры/ПО». Разработанный при его участии «Послевыписки.рф» предназначен для тех, кто переболел COVID-19 и испытывает постковидный синдром.

Решение о том, какие проекты получат поддержку, примет рабочая группа продюсерского совета под председательством гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова. В ее состав также входят исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, исполнительный директор АНО ИРИ Елена Лапина, советник гендиректора АНО ИРИ Антон Ключкин, генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава блогерского агентства Invite Роберто Панчвидзе.

Прием заявок на конкурс проходил с 3 по 28 февраля. До конкурса изначально допустили 464 проекта.