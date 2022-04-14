Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка жестоко избила сверстницу ногами по голове в школе и попала на видео

В школе в подмосковной Истре жестокое избиение подростком сверстницы сняли на видео

В одной из школ в городе Истра в Подмосковье подросток избила сверстницу в коридоре школы. Инцидент сняли на видео, его публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что девочка таскает сверстницу за волосы, бьет ногами и валит на пол. После этого она начинает со всей силы бить пострадавшую руками и ногами по всему телу, а также дает ей пощечины. Девочка кричит, что ей больно, и несколько ударов приходятся ребенку прямо по голове.

Никто из школьников, находившихся рядом, не вмешивается в конфликт.

Как сообщается на сайте прокуратуры Московской области, ведомство начало проверку.

Ранее в городе Березники Пермского края толпа подростков напала на сверстницу и избила ее. На опубликованных кадрах видно как девушка из толпы наносит пострадавшей несколько ударов ногой и пощечин, та пытается встать, но к жестокому избиению подключается молодой человек — он снова валит на землю девушку и бьет ее ногами.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На крейсере «Москва» произошел взрыв
В Минобороны рассказали об очередной группе сдавшихся в плен солдат ВСУ
В России запустили еще один сервис для бронирования отелей
Российский фондовый рынок открылся падением
Названы три способа расслабиться на природе
Медведев назвал последствия вступления Финляндии в НАТО
Россияне начали покупать больше спиртного и лапши
Назван способ избежать удаления со смартфона приложений из AppStore
Генерал МВД заявил о невиновности по делу о взятке в семь миллионов рублей
Звезду «Игры престолов» обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.