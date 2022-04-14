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США захотели отправить в Киев представителя администрации высокого ранга

Politico: США изучают возможность визита в Киев представителя администрации высокого ранга

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

США захотели отправить в Киев представителя вашингтонской администрации в качестве демонстрации поддержки Украины. Об этом сообщает газета «Politico» со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации источников, представитель вашингтонской администрации встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди возможных кандидатов назван и президент США Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис.

При этом намного более вероятно, что на Украину отправится кто-то из членов кабинета, например госсекретарь Энтони Блинкен или глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала об антироссийской риторике Байдена. По ее словам, Соединенными Штатами рассматривается возможность расширения антироссийских санкций. Речь о введении дополнительных рестрикций против Москвы шла во время телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Марина Совина
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