США рассказали об антироссийской риторике Байдена

Белый дом поддерживает переговоры РФ и Украины несмотря на антироссийскую риторику Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала об антироссийской риторике президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, антироссийская риторика главы государства не означает, что Вашингтон не поддерживает переговоры Москвы и Киева.

Псаки также добавила, что Соединенными Штатами рассматривается возможность расширения антироссийских санкций. По ее словам, речь о введении дополнительных рестрикций против Москвы шла во время телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять Джен Псаки Официальный представитель Белого дома

При этом официальный представитель Белого дома отметила, что никаких решений по санкциям пока принято не было. «Нет, у них просто состоялся разговор. Никаких объявлений [о новых санкциях] не было», — заверила она.

Закупка газа

Псаки отметила, что Вашингтон ведет диалог со странами Европы по вопросу отказа от закупок российского газа, при этом США признают за союзниками право самим принимать решения.

Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент США Джо Байден, конечно, поддерживает их право именно так и поступить Джен Псаки Официальный представитель Белого дома

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в свою очередь заявил, что в случае прекращения поставок из России запасы газа в ФРГ были бы исчерпаны до осени. «У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до этого не дошло», — сказал он.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против эмбарго Европейского союза на поставки газа из России. По его словам, Австрию в вопросе сохранения поставок газа из России также поддерживают Венгрия, Германия и Болгария. Он сказал, что Вена не против введения новых санкций против России, однако считает, что рестрикции должны вредить Москве, а не Евросоюзу.

При этом президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза (ЕС) назвать конкретные сроки отказа стран объединения от газа и нефти из России.

Глава государства призвал уже сейчас «одобрить по-настоящему мощное решение» по антироссийским санкциям, не дожидаясь принятия новых пакетов.

ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти Владимир Зеленский Президент Украины

Оплата газа в рублях

Российские власти на фоне западных санкций активизировали усилия по повышению роли рубля в мировой финансовой системе. Президент страны Владимир Путин подписал указ о переводе газовых контрактов с недружественными странами на оплату в российской валюте. Речь идет в первую очередь о европейских странах, на которых приходится большая часть контрактов «Газпрома».

Европейская комиссия (ЕК) предупредила страны-члены Евросоюза (ЕС) о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС.

По данным Bloomberg, ЕК юридически проанализировала документ, после чего представила странам-членам. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства» при которых Москва сможет контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу. Данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» Евросоюза по отношению Центробанку.

В настоящее время схема действовать не начала, принятие ее европейскими странами по-прежнему под вопросом. В частности, представитель Министерства экономики Германии Анника Айнхорн указала, что немецкие компании будут платить за топливо только в долларах и евро. Она подчеркнула, что Берлин ждет от Москвы новых деталей требований.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях и подчеркнул, что давно этого требовал.

Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что схема, позволяющая платить России за газ в рублях и не нарушающая санкции Евросоюза, существует, и республика может ее использовать для дальнейших расчетов.

Дипломат описал способ таким образом: сначала CEE Energy — «дочка» венгерской MVM — платит за газ в евро, а потом Газпромбанк конвертирует их в рубли и переводит в «Газпром экспорт». Сийярто отметил, что возможность оплачивать счета не только в евро включена в двухсторонний контакт, и ничего не мешает внести туда соответствующие дополнения.