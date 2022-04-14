США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России

Псаки заявила, что США признают за ЕС право решать вопрос об отказе закупок газа у России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ведут диалог с европейскими странами по вопросу отказа от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить», — ответила она на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что в случае прекращения поставок из России запасы газа в Германии были бы исчерпаны до осени. «У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до этого не дошло», — заявил Мюллер.